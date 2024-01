Antonella Fiordelisi denuncia Belen: offese in privato dopo il gossip sui suo...

Antonella Fiordelisi denuncia Belen: offese in privato dopo il gossip sui suo...

Antonella Fiordelisi denuncia Belen: offese in privato dopo il gossip su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi è pronta a denunciare Belen Rodriguez per le offese che avrebbe ricevuto in privato. Sembra che la showgirl argentina le abbia scritto messaggi al vetriolo dopo l’uscita dei gossip sulle sue tresche con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi denuncia Belen: offese in privato

Stando a quanto sostiene Dillinger News, Antonella Fiordelisi ha avuto relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. La notizia ha fatto subito il giro del web, arrivando all’attenzione di Belen Rodriguez. Sembra che la showgirl argentina si sia infuriata, tanto da arrivare a mandare messaggi al vetriolo all’ex schermitrice. Quest’ultima, offesa, si è detta pronta a denunciare il mondo, Belenita compresa.

Antonella Fiordelisi: cosa le ha scritto Belen?

Non sappiamo, nello specifico, cosa abbia scritto Belen ad Antonella. Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che avrebbe letto le chat, la Rodriguez si è infuriata solo perché, mentre aveva flirt con De Martino e Spinalbese, la Fiordelisi faceva finta di esserle amica, mandandole messaggi al miele.

L’indiscrezione su Antonella Fiordelisi e la denuncia a Belen

A rendere pubblica la notizia della denuncia di Antonella a Belen è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Tramite social, ha scritto:

“Antonella Fiordelisi si è rivolta al suo legale per gli attacchi che ha ricevuto privatamente da Belen”.

E’ bene sottolineare che la tresca tra l’ex schermitrice e De Martino, ammesso che ci sia stata, è avvenuta quando Stefano e Belen non erano più una coppia. Stessa cosa con Spinalbese. Non a caso, Antonella ci ha tenuto a sottolineare di non essere mai stata con un uomo sposato o fidanzato.