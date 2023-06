Antonella Fiordelisi, drastica decisione: "Non è bello quando una non sta bene"

Antonella Fiordelisi, drastica decisione: "Non è bello quando una non sta bene"

Antonella Fiordelisi ha preso una drastica decisione che ha sconvolto i fan. La fidanzata di Edoardo Donnamaria, spesso nel mirino degli haters, si è detta stanca di questa situazione.

Antonella Fiordelisi: la drastica decisione

Fin dai primissimi giorni nel GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha avuto sia fan che haters. Nelle ultime ore, però, l’ex schermitrice si è detta parecchio stanca degli odiatori seriali, motivo per cui ha preso una drastica decisione. La fidanzata di Edoardo Donnamaria, via Twitter, ha esordito:

“Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi”.

Antonella Fiordelisi dice addio a Twitter

Poco dopo, Antonella è tornata su Twitter e ha comunicato la sua decisione ai fan:

“Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”.

La Fiordelisi, quindi, ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter. Al momento, non sappiamo se sia una scelta momentanea o definitiva.

La reazione dei fan

La decisione di Antonella ha gettato nello sconforto i fan più accaniti. Alcuni hanno compreso la sua scelta, mentre altri hanno continuato a criticarla. Tra i vari cinguettii si legge: “Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio“, oppure “Io penso che Twitter sia diventato uno dei social più brutti.. e la cosa più brutta è che nessuno prova a mettere fine a questa guerra inutile.. sono settimane ormai che entro senza leggere insulti o cattiverie.. tra di noi prima c’era più serenità“, o ancora “Si si Antonella fai bene finalmente hai capito che ti devi staccare da Twitter così non ricevi più odio’. Sempre loro che le criticano pure il paio di mutande che indossa (e spoiler lo hanno fatto). Ma fate una cosa seguitela solo quando pubblica il fidanzato“.