Antonella Fiordelisi: la gaffe social che coinvolge il fidanzato Donnamaria

Una gaffe che ha dell’incredibile quella di Antonella Fiordelisi che potrebbe scocciare parecchio al suo attuale partner Edoardo Donnamaria. La partecipante al al reality televisivo Grande Fratello Vip 7 ha infatti fatto un gesto già noto ai fan, che in poco tempo hanno subito scoperto il suo grave errore.

La gaffe di Antonella Fiordelisi, cosa ha detto

A scoprire l’errore dell’influencer da poco eliminata dal Grande Fratello Vip, la testata di gossip “The Pipol Gossip“: “Antonella Fiordelisi fa una gaffe su Instagram! L’influencer, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP, ha pubblicato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria con scritto: ‘Grazie a te so cos’è l’amore’“.

Tutto normale, se solo non fosse che, come hanno notato anche molti utenti che seguono l’influencer, quelle stesse identiche parole la donna le aveva già dedicate al suo ex Francesco Chiofalo: “Se so cosa è l’amore, è grazie a te”.

Ci si chiede dunque due cose a questo punto: anche questa storia avrà un triste epilogo come quella con Chiofalo?

Ma soprattutto ci sarà una reazione di qualche tipo da parte del suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria? Nel corso dei mesi infatti ci ha abituati a delle dichiarazioni non banali tramite i propri canali social.