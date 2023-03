Ascolti 24 marzo, Felicissima Sera chiude con il 19,48%. Loretta Goggi ferma al 15,78%

La nuova edizione del programma di Pio e Amedeo, Felicissima Sera – All Inclusive ha preso il via in modo positivo. Il programma targato Canale 5 ha chiuso la serata con il 19,48%, attirando un pubblico di 2.794.000 spettatori. Ha tenuto bene, seppur non decollando Benedetta Primavera. Lo show condotto da Loretta Goggi è stato visto da 2.481.000 telespettatori con uno share pari al 15,78%. Conferma il suo risultato invece Quarto Grado che ha interessato 1.126.000 spettatori e ha centrato il 7,95% di share.