Selena Gomez sarebbe stata beccata assieme a Zayn Malik: i due avrebbero cenato assieme. I rumor sulla loro possibile frequentazione, proveniente da TikTok, stanno facendo impazzire il gossip internazionale. Ma cosa sappiamo più precisamente su questa clamorosa indiscrezione? A darci qualche informazione è la rivista People, che parla di una precitata cena tra le due star avvenuta a New York. Un pettegolezzo che è divenuto virale sui social dopo che un’utente di nome Klarissa ha scambiato alcuni messaggi con un’amica, dichiarando di aver visto Serena e Zayn insieme.

Selena Gomez e Zayn Malik in un ristorante di New York?

Klarissa ha affermato che lei e la sua amica lavorano come hostess di sala in un ristorante newyorchese frequentato dai vip. La ragazza ha reso noto uno screenshot che testimonia le confidenze scambiatesi con la collega: “Raccontami come Selena Gomez e Zayn sono appena entrati nel ristorante mano nella mano baciandosi e li ho fatti sedere. Tutti lì fuori si sentono male per Selena. Nel frattempo, lei è con il padre della figlia di Gigi Hadid”.

Le due star si seguono su Instagram

Come fa notare Notizie.it, questo rumor arriva dopo che i fan hanno scoperto come Selena e Zayn si seguono a vicenda su Instagram. L’attrice e cantante è una dei soli 18 profili seguiti dall’artista britannico.