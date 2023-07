Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi ha deciso di dare una specie di svolta alla sua carriera social. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha pensato di trasformarsi in professoressa e insegnare latino ai fan.

Antonella Fiordelisi insegna latino ai fan

“Buongiorno e benvenuti alla prima lezione di Latino“, ha esordito Antonella Fiordelisi in un video condiviso sui social in cui si improvvisa professoressa. L’ex Vippona ha pensato di trasformarsi contemporaneamente in prof e studentessa, forse con la speranza di insegnare ai fan qualche rudimento della lingua.

Antonella Fiordelisi: il latino non è una lingua morta

Da Antonella in versione professoressa ad Antonella in tenuta alunna: il passo è breve. La Fiordelisi insegna qualche regola base di latino e ci tiene a sottolineare:

“Imparare il latino vi aiuta a capire meglio il significato delle parole italiane. Le declinazioni sono cinque. La quarta e la quinta non sono molto usate perché ci sono pochissime parole che appartengono a queste due declinazioni”.

Antonella Fiordelisi insegna latino: la reazione dei fan

I fan hanno apprezzato quasi in massa la prima lezione di latino di Antonella Fiordelisi. Tra i tanti commenti si legge: “Ti giuro, ho le lacrime“, oppure “Sei una grande. Adoro le tue lezioni di latino. Grazie Doc“. L’appuntamento è alla prossima sessione, anche se dopo la gaffe sulle doti canoniche viene da pensare che lo studio della lingua non le abbia insegnato “a capire meglio il significato delle parole italiane“.