Antonella Fiordelisi si confessa: "Noi influencer dobbiamo stare molto attente"

Antonella Fiordelisi è intervenuta a Mattino Cinque per svelare quali sarebbero i suoi guadagni e le sue responsabilità come influencer.

Antonella Fiordelisi: i guadagni

Antonella Fiordelisi ha debuttato nel mondo della tv ma, ben presto, è riuscita ad affermarsi soprattutto nel mondo social come influencer. Nelle ultime ore lei stessa è intervenuta a Mattino Cinque svelando quali sarebbero i suoi guadagni da capogiro per ciascun singolo post e ha anche parlato di quelle che per lei sarebbero le sue responsabilità come social influencer. “Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso”, ha confessato, e ancora:

“Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti (…) Quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer. Dobbiamo stare molto attente perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto e si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla sua carriera come social influencer.