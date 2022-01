Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Senza esperienza e si sente una grande diva”

Antonella Moretti si è scagliata contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, entrambe concorrenti del GF Vip 6.

Attraverso i socail Antonella Mosetti è tornata a commentare le vicissitudini dei concorrenti del GF Vip e si è scagliata contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, colpevoli di aver attaccato la sua amica Miriana Trevisan.

Antonella Mosetti contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Antonella Mosetti non ha affatto gradito i recenti attacchi contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nella casa del GF Vip e ha tuonato contro le due concorrenti che se la sono presa con la sua amica Miriana Trevisan (che, nelle ultime ore, ha persino minacciato di lasciare il programma). “Ma la cattiveria [di Katia Ricciarelli, ndr] non si può vedere! La gogna mediatica eccola, mi ricorda qualche anno fa. Quando si mettono in testa di coprire per forza le persone che si comportano male, affossano le persone brave come Miriana”, ha dichiarato la showgirl, mentre contro Soleil Sorge ha affermato: “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono già delle grandi dive e delle grandi donne internazionali dello showbitz di mettere bocca sulle donne con i figli.

Azzittitele perché davvero fanno una figuraccia, che vergogna!”.

Antonella Mosetti al GF Vip

Antonella Mosetti ha anche rivelato che in futuro non escluderebbe di partecipare di nuovo al reality show, e a tal proposito ha detto: “Se tornerei al Grande Fratello Vip? Forse sì. Ho bisogno di distrarmi. Nella mia edizione ero troppo attenta ad Asia ed avevo la testa su un fidanzato che oggi sarebbe meglio dimenticare”.

Antonella Mosetti contro Manila Nazzaro

Nelle ultime ore, attraverso i social, Antonella Mosetti si è scagliata anche contro Manila Nazzaro, con cui non avrebbe – a quanto pare – mai avuto buoni rapporti. “Manila Nazzaro non mi piace, mi lascia del tutto indifferente. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e non abbiamo mai stretto grande amicizia, ha un modo troppo composto e costruito, mi ricorda Adriana Volpe di due edizioni fa”.