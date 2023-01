Antonino Spinalbese ancora in ospedale: come sta e quando rientrerà al GF Vip

Antonino Spinalbese ancora in ospedale: come sta e quando rientrerà al GF Vip

Antonino Spinalbese ancora in ospedale: come sta e quando rientrerà al GF Vip

Antonino Spinalbese è ancora ricoverato all’ospedale Padeia di Roma e in tanti si chiedono quando rientrerà al GF Vip.

Sulla questione si è espressa Federica Panicucci a Mattino Cinque.

Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale

Antonino Spinalbese è ricoverato dal 31 dicembre all’ospedale Padeia di Roma e attualmente sarebbe ancora sotto accertamenti medici. Per questo motivo l’hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha potuto fare ritorno nella casa del GF Vip 7, ma si è palesato in collegamento durante l’ultima diretta e farà lo stesso nella serata del 9 gennaio.

Per quanto riguarda il suo ritorno nel reality show ancora non vi sono certezze su una data precisa, ma Antonino stesso ha assicurato che tornerà presto. In tanti tra i fan del reality show non vedono l’ora di sapere quali saranno le novità al suo ritorno visto che all’interno della Casa Antonino ha vissuto alcune situazioni complesse con Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

La nostalgia della figlia

Nonostante abbia trascorso alcune settimane al di fuori del programma Antonino non ha avuto occasione di rivedere sua figlia Luna Marì, per cui ha più volte espresso la sua nostalgia. La bambina si trova a Milano con la madre, Belen Rodriguez, e ha trascorso le feste di Natale con lei e la famiglia dell’ex marito (Stefano De Martino) a Napoli. Sui social i fan hanno chiesto alla showgirl di mostrare la figlia al padre, e lei stessa ha risposto a tono in merito alla questione.