Antonino Spinalbese non è più single: il suo nuovo amore è un'ex concorrente di Pechino Express.

Sono apparsi online dei nuovi scatti inediti di Antonino Spinalbese con una splendida nuova fiamma con la quale la frequentazione andrebbe avanti da ormai qualche settimana. Già, perché dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si sarebbe di nuovo innamorato.

L’ex hair stylist ha finalmente voltato pagina e di recente è stato beccato in compagnia di Helena Prestes. Di professione modella, Helena ha partecipato all’ultima edizione di Pechino express. Si ricorda come dalla relazione con la showgirl argentina, Antonino ha avuto una bambina. Sembra che ora il giovane abbia trovato una nuova serenità grazie a Helena. Qui sotto trovate le nuove foto apparse sul profilo Instagram di Chi dove vediamo Spinalbese a fianco ad Helena intento a godersi una bella passeggiata

Chi è Helena Prestes? Le curiosità sulla nuova fiamma di Spinalbese

Helena Prestes è una modella brasiliana, nata a San Paolo nel 1990. L’abbiamo conosciuta in tv grazie alla sua partecipazione a Pechino Express 2022, dove ha gareggiato in coppia con Nikita Pelizon per il team Italia-Brasile. Le due sono state molto criticate dai telespettatori che le hanno etichettate troppo competitive e sleali nei confronti degli altri concorrenti.

C’è da dire però che Helena e Nikita sono state molto intraprendenti e la loro determinazione le ha portate fino alla semifinale.

Di Helena sappiamo che prima di diventare modella era una giocatrice di basket: proprio durante una partita, qualche anno fa, un agente la scoprì e la introdusse al mondo delle sfilate e dello spettacolo. Dopo essersi trasferita a Milano, la capitale della moda per eccellenza, Helena ha anche iniziato a praticare yoga, un’arte della quale è anche diventata insegnante.

Ad oggi sul suo profilo Instagram, dove condivide i suoi scatti più belli, la modella vanta quasi 80 mila follower. Stando al suo profilo, fra le sue più grandi passioni ci sono, oltre alla moda, anche i viaggi e gli animali. La modella è inoltre molto affezionata alla sua cagnolina, di nome Amy.

Antonino Spinalbese: una nuova storia d’amore per lui

Riguardo alla nuova storia d’amore di Antonino Spinalbese, notizie succulente le ha fornite il settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha proposto scatti ritraenti Antonino e Helena Prestes che si scambiano coccole e baci presso un bar di Milano. Chi conosce i due giovani afferma che abbiano intenzioni serie. Come informa il Gazzettino, la coppia è da poco volata a Ibiza per una vacanza romantica.

Un nuovo inizio per l’influencer

Dopo mesi che hanno messo a dura prova la sua serenità, ora Antonino Spinalbese sembra aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Non solo la sua storia d’amore con Belen Rodriguez è finita, ma in seguito l’influencer ha scoperto di avere una malattia autoimmune. Tutto alle spalle per fortuna: lasciamo adesso che Antonino e Helena Prestes si godano il loro idillio, che si spera possa essere quanto più romantico e duraturo possibile.