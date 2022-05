Stefano De Martino parla per la prima volta del ritorno di fiamma con Belen: ci sarà un secondo matrimonio?

Per la prima volta, Stefano De Martino ha parlato del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il conduttore, attore e show man ha ammesso che non ci sarà un secondo matrimonio con la madre di suo figlio.

Da quando si sono conosciuti ad oggi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno abituato i fan a vari ritorni di fiamma. Si sono sposati, hanno avuto un figlio e poi si sono lasciati. Dopo qualche anno sono tornati insieme, poi si sono detti addio di nuovo e adesso sono punto a capo. Nel frattempo, però, la showgirl argentina ha avuto una figlia da un altro uomo, Antonino Spinalbese. Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano ha parlato per la prima volta del ritorno di fiamma con Belen.

Ha ammesso:

“Sì, stiamo di nuovo insieme. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato : nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Stefano e Belen: nessun matrimonio in vista

Stefano e Belen si sono sposati nel 2012 e, da quando sono tornati insieme, si vociferava di un secondo giuramento in vista.

Dopo dieci anni dal primo sì, hanno intenzione di giurarsi amore eterno ancora una volta? De Martino ha ammesso:

“Non ne sono sicuro, ma credo di sì, abbiamo divorziato. (…) Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.