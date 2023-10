Antonino Spinalbese, il diario per la figlia: "Spesso mi sono sentito profondamente sbagliato"

Antonino Spinalbese sta dedicando un diario a sua figlia Luna Marì, e sui social ha fatto una dedica alla bambina pubblicandone un estratto.

Antonino Spinalbese: la dedica a Luna Marì

Antonino Spinalbese è più innamorato che mai della piccola Luna Marì, la figlia che ha avuto insieme a Belen Rodriguez. Sui social l’hair sylist ha condiviso in queste ore un messaggio dedicato a sua figlia e ha fatto sapere che sarebbe stato estratto da un diario che lui starebbe scrivendo per lei.

“Ogni giorno cerco di optare alla scelta più giusta nei tuoi confronti. Non ti priverò mai dei tuoi affetti o dei tuoi gusti, perché non sono i miei, rispetto il tuo essere viva, la tua persona e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Accetterò ogni tuo singolo amore e lo farò mio. Perché non sono un grande padre ma sicuramente un grande per te sì. Tutto mi fa pensare a quante cose vorrei cambiare, a quante cose non mi vanno per te ma so che io sono ciò che sono grazie anche agli sbagli degli altri, che pur avendomi fatto soffrire mi hanno reso una persona felice di guardarsi dritto negli occhi. Quindi non potrò eliminare tutto perché quel tutto ti formerà”, si legge nel messaggio, e ancora: “Tratto dal mio diario che un giorno sarà per te. Il tuo babbo”.

Antonino ha avuto sua figlia durante la sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez e i due si sono separati appena due mesi dopo la nascita della bambina. Sui social in tanti sperano di conoscere ulteriori dettagli sulla vita privata di Antonino che, da quando è diventato padre, ha deciso di dedicare completamente al benessere di sua figlia.