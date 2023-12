Antonio Ricci, la figlia lavora a Striscia: "Io raccomandata? Certo!"

Vittoria Ricci, secondogenita di Antonio Ricci (che ha tre figli) ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro a Striscia la Notizia.

Vittoria Ricci: il lavoro a Striscia

Vittoria Ricci è la figlia di Antonio Ricci e lavora nel tg satirico del padre. Al Corriere della Sera lei stessa ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro e ha risposto ironica a chi le ha chiesto se fosse ‘raccomandata” affermando: “Certo! E’ la verità! Ma essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni”.

Dopo la laurea triennale in Relazioni pubbliche e pubblicità con una tesi in Economia politica sulla crisi del mercato musicale, ha iniziato occupandosi della logistica del tour di Jovanotti ed è approdata al tg satirico ben 9 anni fa: “Me lo propose lui, per occuparmi del museo di Striscia: avevo 26 anni”, ha affermato, e ancora: “Io lavoro per papà, non sono dipendente Mediaset. E faccio da trait d’union tra produzione e autori. Sono la tuttofare. Gira perfino una mia foto che pulisco i pavimenti”. Vittoria ha anche svelato di avere uno splendido rapporto con suo padre Antonio Ricci, a cui sarebbe grata per la grande libertà che lui le avrebbe lasciato. “La libertà, dentro e fuori Striscia. E’ il regalo più bello”, ha ammesso.