La donna era appena entrata nell’ascensore del suo palazzo, un condominio sito nel quartiere popolare di Campobasso. Il roditore l’ha aggredita, mordendola ripetutamente al volto e costringendola ad andare in ospedale.

Anziana aggredita da un topo

“Il ratto saltatole addosso l’ha aggredita più volte provocandole lesioni al viso e all’altezza degli occhi” ha riferito il legale della vittima, Vincenzo Iacovino, che in un post su Facebook ha raccontato l’accaduto. Il condominio è stato immediatamente allarmato dalle urla che provenivano dall’ascensore e, successivamente, da quelle della figlia della donna. Quest’ultima è stata soccorsa dai vicini, ma le numerose lesioni l’hanno costretta a recarsi in ospedale per accertamenti.

Attimi di paura in ascensore

Una volta uscita dall’ascensore la donna era visibilmente spaventata ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Qui i medici le hanno somministrato un vaccino antitetanico e prescritto una cura antibiotica. I dolori causati dai morsi del topo, tuttavia, non si sono attenuati. L’anziana si è allora rivolta alla struttura Antonio Cardarelli, per sottoporsi ad una visita oculistica. In base al referto, era presente un trauma oculare causato da “corpo estraneo, magnetico, intraoculare, non specificato”. È ora, in attesa, di una prognosi definitiva.

Le responsabilità

A seguito della traumatica esperienza a cui è stata sottoposta, l’anziana ha deciso di rivolgersi a dei legali, per fare luce sull’accaduto. Sono, infatti, da accertare le responsabilità dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso. Senza dubbio c’è stata un’evidente negligenza sulle operazioni di disinfestazione del condominio, nonché una scarsa manutenzione dello stabile.