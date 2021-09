Api attaccano una colonia di pinguini in via d’estinzione in Sudafrica: 63 esemplari morti

Sciame di api attacca e uccide sessantatré pinguini in via d'estinzione in Sudafrica, vicino a Città del Capo: a renderlo noto, un gruppo di ambientalisti.

Città del Capo è stata testimone di un raro evento di aggressione tra specie animali: uno sciame di api ha infatti attaccato fino ad uccidere un gruppo di 63 Pinguini Africani, specie in via d’estinzione, provenienti da una colonia di Simonstown, località a circa 40 km dalla capitale.

Le carcasse degli animali, trovate su una spiaggia, erano coperte da punture di api, soprattutto intorno agli occhi, e nessun’altra ferita evidente, ha spiegato un funzionario della Fondazione dell’Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri (Sanccob). La stessa è intervenuta sul posto, scoprendo anche i corpi di api deceduti durante l’attacco.

Questa piccola specie di pinguini, vive prevalentemente “sulla costa e sulle isole del Sudafrica e della Namibia, anche se alcuni sono stati avvistati fino al nord del Gabon”, scrive BBC.

I pinguini coesistono con le api di Città del Capo, parte integrante dell’ecosistema locale. La situazione preoccupa molto gli ambientalisti, che continueranno a monitorare altri possibili eventi per comprenderne le cause ed eventualmente intervenire al fine di salvare le due specie in conflitto.