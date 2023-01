Arera, le bollette del gas aumentano del 23,3% a dicembre. La spesa media per famiglia tipo sale del 64,8%

Bollette del gas e spesa media annua per famiglia tipo in aumento: i dati diffusi da Arera segnano percentuali in crescita.

Le bollette del gas aumentano del 23,3% a dicembre 2022: lo ha riferito Arera che ha anche segnalato che la spesa media annua per famiglia tipo nel corso dell’anno appena trascorso ha toccato i 1.866 euro.

Arera, le bollette del gas aumentano del 23,3% a dicembre

Arera ha segnalato un importante aumento dei costi relativo alla bolletta del gas. In particolare, ha comunicato che “in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano in dicembre e per i consumi dello stesso mese si registra una crescita del +23,3% rispetto a novembre“.

E ha precisato che, per quanto riguarda il mese di dicembre 2022, “nelle prime settimane ha registrato quotazioni gas ancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro/MWh) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso”.

La spesa media per famiglia tipo sale del 64,8%

Cambiamenti, poi, anche per la spesa annua media che la famiglia italiana tipo ancora in regime di tutela è destinata ad affrontare. Arera ha spiegato che, in termini di effetti finali, la bolletta del gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (gennaio-dicembre 2022) si attesta intorno ai 1.866 euro, presentando dunque un incremento pari a +64,8% rispetto al 2021.

In merito alla lievitazione dei costi, l’Autorità ha sottolineato che il rialzo si manifesta nonostante i risparmi ottenuti con il nuovo metodo di aggiornamento mensile ex post introdotto lo scorso luglio.