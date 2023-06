Ariete ha perso la pazienza sui social. La cantante, dopo aver pubblicato un video, ha ricevuto parecchie critiche, incentrate soprattutto sul suo corpo. E’ per questo che si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Ariete perde la pazienza sui social

Su TikTok, Ariete ha condiviso un video in cui, con una canottiera bianca indosso, balle sulle note di Sky di ​​​Playboi Carti. Un utente ha fatto uno screen della sua immagine e l’ha condivisa su Twitter, criticandola per il suo aspetto fisico. E’ a questo punto che la cantate ha perso la pazienza. Ariete ha esordito:

“A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita anche se la mia posizione ‘sociale’ alle volte dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più femminile, senza cappello, senza sigarette in bocca, sempre pronta a dire le cose giuste durante interviste o altro. Ora, si può fare ciò che si vuole in un paese democratico, certo, e lo si può fare in due modi: rispettando gli altri, non rispettando gli altri. Io utilizzo tutti i social per ridere, poca promo, li utilizzo al 90% solo perché ho 21 anni come la maggior parte di voi e utilizzo TikTok al 99% per postare video di ciò che indosso, mi piace farlo ecco”.

Lo sfogo di Ariete

Ariete, prendendo spunto dalle critiche ricevute, ha sottolineato che lei è abbastanza forte per fregarsene, ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Ha dichiarato:

“Adesso arriva il bello posto un video in cui sono in canottiera, immagino voi sappiate come sono fatte le canottiere, non credo di doverlo spiegare… Io non lo so chi vi educa, non lo so chi frequentate, non lo so che ve magnate a colazione ma la dovete smettere questa è solo l’ennesima prova del fatto che la sensibilizzazione è solo una parola, che non stiamo andando da nessuna parte, che le donne continuano a parlare male di altre donne e che tutti parleranno per sempre male di tutti in questa società del cavolo e che avete la testa bacata. Oltre a rosicà per una cosa del genere perché permettete che rosico, il punto è un altro io, Arianna, con me stessa sto benissimo. Mi vedo bene e mi piaccio. Se al posto di questa Arianna menefreghista, ironica, leggera, ci fosse stata un’Arianna insicura, con problemi di ansia e di accettazione, mia carissima Chiara sappi che sarei stata male per settimane, mesi”.

Ariete: l’appello ai fan

Ariete ha concluso: