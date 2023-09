Cambio look strepitoso per Arisa. La cantante, che generalmente ha i capelli corti o cortissimi, si è mostrata sui social con la chioma lunghissima. Il parrucchiere ha fatto “un miracolo”.

Arisa cambia look: cambiamento pazzesco

Nuovo cambio look per Arisa. Nel corso della sua lunga carriera, Rosalba Pippa ha dimostrato di essere una vera e propria trasformista. Nelle ultime ore, ha detto addio ai suoi tagli di capelli cortissimi e si è mostrata sui social con la chioma lunghissima. Il parrucchiere, come lei stessa ha sottolineato, ha fatto un miracolo.

Arisa: il parrucchiere la lusinga

“Eccoci qui, questo è il miracolo di Paolo“, ha esordito Arisa sui social mostrando ai fan il cambio look. Il parrucchiere, stampandole un bacio sulla guancia, ha risposto: “Con te è facile fare i miracoli“. La cantante di Sincerità sta davvero bene con il nuovo taglio di capelli, sembra un’altra persona.

I fan promuovono l’hair look di Arisa

Capelli lunghissimi scuri, lisci e con una frangia a tendina: questo è il nuovo hair look di Arisa. I fan l’hanno promossa a pieni voti, riempiendola di complimenti. Il cambio di acconciatura è stato fatto in vista del debutto a The Voice Kids? E’ probabile, ma non ne abbiamo conferma: Rosalba potrebbe anche trasformarsi nuovamente nel giro di pochi giorni.