Arisa e Vito Coppola: Andrea Di Carlo rompe il silenzio

Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa, ha rotto il silenzio in merito alla presunta liaison tra la cantante e Vito Coppola, suo compagno di ballo a Ballando con le Stelle.

Andrea Di Carlo su Arisa e Vito Coppola

Andrea Di Carlo è stato legato ad Arisa per circa un anno tra il 2020 e il 2021 e i due avrebbero persino dovuto convolare a nozze.

Dopo il trionfo della cantante a Ballando con le Stelle, il manager e suo ex fidanzato ha affermato:

“È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”.

Per quanto riguarda invece la presunta liaison di Arisa e Vito Coppola, Andrea Di Carlo ha preferito non esporsi: “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla.

In generale le storie d’amore in TV aiutano”, ha affermato. Si dà il caso che Di Carlo fosse inoltre il manager di due degli artisti in gara a Ballando con le Stelle, ossia Morgan e Federico Fashion Style, che secondo alcuni avrebbero meritato di vincere questa edizione del programma.

Arisa e Andrea Di Carlo: la fine dell’amore

Non è chiaro perché Arisa e Andrea Di Carlo si siano definitivamente detti addio, quel che è certo è che la loro liaison è proseguita tra alti e bassi per quasi un anno.

Il manager aveva persino confessato pubblicamente – attraverso un post via social – di essersi ripreso l’anello di fidanzamento che aveva regalato a Arisa per la sua proposta di matrimonio.

Arisa e Vito Coppola

Oggi Arisa sarebbe single, ma lei stessa ha confessato una certa affinità verso il suo compagno di ballo, Vito Coppola: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”, ha dichiarato la cantante.