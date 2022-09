Armando Incarnato cambia look: il cavaliere di Uomini e Donne si mostra sui social con i capelli bianchi.

Le registrazioni di Uomini e Donne sono già partite e sappiamo che Armando Incarnato è stato riconfermato nel parterre del trono Over. Il cavaliere, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato un cambio look parecchio audace: i suoi capelli, da neri, sono diventati bianchi.

Armando Incarnato con i capelli bianchi

In attesa di vedere in tv la prima puntata di Uomini e Donne, fissata per lunedì 19 settembre 2022, i fan non fanno altro che sbirciare i profili social dei protagonisti per cogliere qualche piccola anticipazione. Per il momento, sono state registrate due puntate, che promettono una nuova stagione ricca di colpi di scena. Nelle ultime ore, invece che le news su U&D, ad attirare l’attenzione è stato il cambio look di un cavaliere.

Stiamo parlando di Armando Incarnato che si è mostrato su Instagram con i capelli bianchi.

Il nuovo look di Armando Incarnato

Armando non sfoggia più una chioma fluente, ma capelli quasi rasati a zero. Non è il taglio, però, ad attirare l’attenzione dei seguaci. Il cavaliere napoletano ha tinto i capelli di bianco. Una scelta audace, che stona un po’ con la sua barba, ancora scura. Incarnato spera di trovare una dama grazie al nuovo look? Non possiamo saperlo, anche perché in questi anni di militanza a Uomini e Donne non ha avuto nessuna storia importante.

La reazione dei fan

Le foto di Armando con i capelli bianchi hanno immediatamente fatto il giro dei social. I suoi hair look, infatti, sono spesso finiti al centro del dibattito anche a Uomini e Donne. I fan, in massa, attendono i commenti al vetriolo di Tina Cipollari, che ha quasi sempre bocciato le acconciature del cavaliere.