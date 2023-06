Spiacevole avventura per il cavaliere di “Uomini e Donne” Armando Incarnato, che sostiene di essere stato vittima di un abuso di potere dopo aver ricevuto una multa. Il personaggio televisivo aveva scattato una foto con la moglie dell’agente che lo ha sanzionato.

Armando Incarnato: fa una foto con una fan e riceve una multa da suo marito

Incarnato si trovava in Calabria e mentre si stava recava presso un ristorante è stato fermato da una donna, magari fan di “Uomini e Donne”, che gli ha chiesto una foto e gli ha fatto tanti complimenti. La donna era in compagnia del marito e, sebbene Incarnato fosse lusingato ha scherzato chiedendo se il compagno fosse geloso. Fatto sta che i due hanno scattato la foto e il marito non ha celato i suoi sentimenti ostili nei confronti del concorrente di “Uomini e Donne”.

Mentre Armando Incarnato stava guidando era rimasto bloccato nel traffico e quindi aveva deciso di controllare le notifiche sul suo smartphone. Una pattuglia aveva però deciso di controllare in maniera approfondita i documenti del personaggio televisivo e della sua macchina. Dopo un controllo accurato, Incarnato ha ricevuto una multa di quasi 200 euro e gli sono stati tolti 5 punti dalla patente e ha notato che l’agente che ha realizzato il verbale era proprio il marito della donna con cui aveva scattato la foto poche ore prima.

Lo sfogo del cavaliere di “Uomini e Donne” su Instagram

Questa vicenda è stata raccontata da Incarnato nelle sue storie Instagram dopo che aveva già pubblicato un post in cui si mostrava con la multa tra le mani. Nella descrizione del post ha scritto:

“Non é la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando “ridendo” e con la faccia tagliata hai detto questo é quello che fa uomini e donne. SI SONO IO ,piccolo uomo che non sei altro, tua moglie peró é quella che mi segue tutti i giorni da casa ,e forse questa cosa ti disturba la giornata!“.

Poi ha aggiunto:

“Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto : Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui ,é un pò nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così. Quando vedrai il post salutami la signora!”.