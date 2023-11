Armando Incarnato torna a Uomini e Donne: a rivelarlo, sono state proprio le anticipazioni del fortunato e famoso dating show condotto da Maria De Filippi.

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne

Con la nuova edizione di Uomini e Donne, sono subito apparsi evidenti agli occhi dei telespettatori alcuni cambiamenti rispetto al cast. Non sono tornati a far parte del programma, infatti, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Se pare che il primo abbia trovato l’amore fuori dallo show targato Mediaset, di Incarnato si è invece detto e letto di tutto e di più.

Circa l’assenza del napoletano dal format, infatti, sono circolati svariati rumors, incluso quello che lo vedrebbe essere stato “cacciato”. I gossip sul suo conto hanno mandato su tutte le furie l’uomo che è intervenuto sui suoi profili social, bollando simili indiscrezioni come fake news.

Lo sfogo

“Ho letto tante cose false e onestamente mi avete tutti molto stancato. Basta con questi finti post e articoli fake su di me. Lo fate per i click e le visualizzazioni, ma dovreste scrivere cose veritiere. Invece pagine e siti pubblicano cose fasulle e che non sono mai successe”, ha tuonato incarnato sui suoi profili social.

“Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno”, ha continuato.

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne: le anticipazioni

A confermare che quelli recentemente diffusi erano soltanto pettegolezzi maligni, poi, ci hanno pensato le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, diffuse nella giornata martedì 7 novembre.

Stando a quanto si legge su Superguida Tv, infatti, presto i fan del dating show assisteranno al ritorno di Incarnato in studio.