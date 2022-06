Aron Piper: dopo Dua Lipa bacia un’altra ragazza?

Aron Piper è stato beccato assieme a un'altra ragazza: fine della storia con Dua Lipa?

Dopo 24 ore dal presunto bacio con Dua Lipa, il cantante e attore Aron Piper sarebbe stato beccato in compagnia di un’altra ragazza. Ci sarebbe stato inoltre un bacio anche con quest’altra donna. Se fino a poche ore fa la maggior parte dei giornali di gossip segnalavano Piper in compagnia di Dua Lipa in una discoteca di Madrid, l’artista spagnolo ha fatto di nuovo parlare di sé per il suo nuovo lungo bacio con la cantante FKA Twigs.

Sui social è stato reso noto un video dei due che si scambiano un lungo e appassionato bacio. È stata proprio l’interprete britannica a condividerlo su TikTok.

Aron Piper: il ballo con Dua Lipa

Diversi fan hanno ripreso Aron Piper e Dua Lipa ballare assieme in una discoteca di Madrid. Alla fine, i due hanno abbandonato il locale insieme. Alcune persone avrebbero parlato anche di baci appassionati tra i due ragazzi, anche se però non sembrano esserci video che possano confermare l’accaduto.

È nata una nuova coppia?

Al momento non è dato sapere se Aron Piper e FKA Twigs siano realmente una coppia. Si ipotizza, ma non è sicuro, che il video postato dalla cantante britannica serva a smentire qualsiasi voce sul flirt tra Piper e Dua Lipa. Ad ogni modo, come si legge su Ciak Generation, dopo Elite l’attore spagnolo tornerà presto sugli schermi con una nuova serie tv in cui dovrebbe ritrovare un suo collega della serie targata Netflix.