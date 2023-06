Scacco matto. Un’inchiesta anticorruzione nata da un’indagine per droga porta all’arresto dell’ex direttore dell’Agenzia Dogane Marcello Minenna. Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, scattano le manette anche per l’ex deputato leghista Gianluca Pini.

Emessi trentaquattro provvedimenti cautelari

L’inchiesta ha coinvolto anche funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Ausl Romagna. Gli investigatori lavoravano dal 2020 su un gruppo di albanesi che si occupava di traffico di droga. In esso era coinvolto anche un imprenditore di Forlì con precedenti penali, attivo nel settore degli autostrasporti. Attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali gli investigatori hanno scoperto un «forte e consolidato rapporto personale e d’affari tra il soggetto intercettato e un ex parlamentare della Repubblica non più in carica dal 2018 e attualmente imprenditore» si legge nel comunicato della procura (omessi i nomi delle persone arrestate).

Pini, dalla ristorazione alle mascherine anti-Covid

L’ex parlamentare il cui nome non è riportato è per l’appunto Gianluca Pini che, secondo gli inquirenti, era a capo di una «rete di rapporti che gli ha permesso di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici, lucrando anche sulla crisi pandemica del 2020»: dalla ristorazione Pini era passato alle mascherine proprio durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ottenendo un appalto da quattro milioni dalla Regione.