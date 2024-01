Il tiktoker Bebe Touche, 24enne con oltre 600mila followers su TikTok, è stato arrestato per una rapina avvenuta la notte scorsa tra piazza XXV Aprile e corso Como, a Milano.

Arrestato il tiktoker Bebe Touche

Bebe Touche, diventato famoso per i suoi video in cui intervista i ragazzi milanesi che girano in centro città, è stato arrestato perché avrebbe rapinato un 18enne di nazionalità turca del suo cellulare, colpendolo anche con un pugno in faccia.

Il tiktoker, arrestato insieme ad un suo coetaneo che gli avrebbe fatto da complice, si trova in carcere a San Vittore, in attesa della convalida del fermo. L’accusa è di rapina aggravata in concorso.

Chi è Bebe Touche?

Bebe Touche è un tiktoker che vanta più di 600mila followers sui social. Il 24enne, originario del Mali, è famoso per i suoi video in cui intervista i ragazzi che incontra per le strade di Milano. Tra i suoi video più famosi c’è quello pubblicato il 29 ottobre 2023, che ha superato le 5 milioni di visualizzazioni su TikTok: davanti alla vetrina di un negozio per le vie milanesi, il 24enne aveva chiesto a tre ragazzi chi preferissero tra i due trapper Shiva e Rondo da Sosa.

