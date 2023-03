Arrestato per aver picchiato la compagna che aveva rifiutato un rapporto sess...

Arrestato per aver picchiato la compagna che aveva rifiutato un rapporto sess...

Arrestato per aver picchiato la compagna che aveva rifiutato un rapporto sess...

Le ha fratturato il setto nasale con un pugno, arrestato per aver picchiato la compagna che aveva rifiutato un rapporto sessuale

In Lombardia un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna che aveva rifiutato un rapporto sessuale. Un 35enne già denunciato viene ammanettato e condotto in carcere dai carabinieri di Seregno. L‘uomo è stato messo agli arresti con l’accusa di aver aggredito e picchiato la compagna. E le avrebbe addirittura fratturato il setto nasale perché la vittima, una 42enne, si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale e voleva lasciarlo.

Arrestato per aver picchiato la compagna

La donna aveva già denunciato l’uomo per violenze e l’aveva allontanato. Poi in un secondo momento, spiegano i media, lo aveva perdonato e fatto tornare con lei qualche mese fa. Poi però, stanca di quel carattere violento, lo aveva invitato a casa per un incontro chiarificatore dove è avvenuto il crimine. La donna ha chiarito di volersi tirare indietro ed ha rifiutato un rapporto intimo ed il 35enne di Mariano Comense avrebbe chiuso la porta a chiave iniziando a colpirla a pugni, fino a fratturarle il setto nasale.

L’allarme al cellulare dal bagno chiuso

L’allarme ai carabinieri dal bagno ha salvato la donna: “Credevo di provare ancora amore”. Il fermato ha numerosi precedenti per “droga, minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, falsità materiale e guida in stato di ebbrezza” ed è stato arrestato e portato in carcere.