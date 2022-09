Il suo cuore si è fermato in corsia sud ed a pochi chilometri dall'uscita di Fano: arresto cardiaco sulla A-14, Emanuele Vecchi trovato morto in auto

Dopo un arresto cardiaco fatale sulla A-14, così Emanuele Vecchi è stato trovato morto in auto, il 54enne consulente finanziario di Sassoferrato era riverso nel veicolo dopo aver accusato un malore improvviso e per il povero marchigiano non c’era più nulla da fare.

Gli accertamenti disposti e svolti dai medici legali hanno sciolto ogni dubbio su quel cadavere ritrovato in un’auto abbandonata sulla A14 riverso sul volante.

Emanuele era originario di Sassoferrato ed abitava a Ponte Rio di Monterado, sembra che l’uomo avesse parcheggiato la vettura a pochi chilometri dal casello di Fano, sulla carreggiata Sud dell’autostrada. Pare che l’uomo si sia dovuto fermare a causa di un malore improvviso e severo e la polizia non ha rilevato alcun segno di violenza sul corpo.

Il malore, la manovra e il decesso

La lettura degli inquirenti è quella per cui Emanuele avrebbe accusato il malore, sia riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza ma non a lanciare un allarme telefonico, morendo in pochi secondi. Un automobilista in transito aveva poi notato quell’uomo con il capo riverso sul manubrio ed aveva lanciato l’allarme a team sanitari e forze di polizia. Emanuele viveva da solo ma lascia la sorella e la madre, che vivono da sole a Genga.