Arriva il maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo per undici ragioni italiane

Dopo settimane di sole in Italia, la Protezione Civile ha diramato, un’allerta meteo per undici regioni italiane, nella giornata di sabato.

Allerta meteo in Italia, cosa succederà nel weekend?

La Protezione Civile ha comunicato l’allerta meteo che interesserà l’Italia nella giornata di domani, 10 febbraio.

Si tratterà di un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su un settore della Lombardia e allerta meteo gialla per rischio idraulico su Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Veneto e altre aree della Lombardia, per rischio temporali su Abruzzo, Lazio e Molise; per rischio idrogeologico su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni per sabato 10 e l’allerta meteo

L’Italia nella giornata di sabato verrà colpita dalla forte perturbazione Pulcinella, una vasta struttura depressionaria che si sta muovendo dall’Atlantico verso l’Europa occidentale e che poi raggiungerà il Mediterraneo, attese piogge e temporali diffusi.

Allerta meteo in Italia: tanta preoccupazione in Lombardia

Arrivano comunicazioni dalla Protezione Civile della Lombardia: