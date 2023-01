I team dell’automedica e della Croce bianca di Sant’Angelo fanno giusto in tempo a giungere: arrivano le doglie e partorisce in auto nel parcheggio

In Lombardia ad una donna arrivano le doglie e partorisce in auto nel parcheggio.

Il Giorno racconta la meravigliosa storia di un neonato frettoloso che viene alla luce nell’abitacolo della vettura di suo padre. I genitori del piccolo si erano messi di lena nella vettura appena lei aveva accusato le doglie e si stavano dirigendo all’ospedale Maggiore di Lodi ma il “timing” del bebè era urgente. Il quotidiano spiega che “grazie alla pronta assistenza, tutto si è risolto al meglio”.

Partorisce in auto nel parcheggio

Tutto è successo intorno alle 7.30 a Pieve Fissiraga, quando il 118 è stato stato allertato per una partoriente di 35 anni, extracomunitaria. L’auto dei due era in marcia sostenuta lungo la strada provinciale 235 in direzione Lodi per dare il benvenuto al secondogenito ma le doglie diventate via via sempre più intense. A quel punto il marito si è fermato ed ha chiesto aiuto ai soccorritori.

L’allarme e la corsa dell’ambulanza

L’unità è partita a razzo ma mai come il nascituro, che a diventare neonato ci ha messo quasi meno tempo dell’ambulanza in arrivo di corsa. L’equipaggio dell’automedica e della Croce bianca di Sant’Angelo è giunto in tempo per assistete la partoriente che era in un parcheggio vicino al ristorante La sosta di Pieve Fissiraga. Il Giorno chiosa con il dato confortante per cui “ora la donna e suo figlio sono ricoverati in ostetricia a Lodi e dai primi accertamenti, stanno bene”.