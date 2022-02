Arrivato a Trieste un bus con 50 profughi ucraini, sono donne e bambini

Sono diretti soprattutto a Brescia, Vicenza e Milano i 50 profughi ucraini arrivati in bus a Trieste, ma alcuni di loro hanno come destinazione Roma

La guerra portata da Mosca a Kiev inizia a mettere in moto il domino dei disperati che da quella guerra fuggono: nella mattinata di oggi, domenica 27 febbraio, è arrivato a Trieste un bus con 50 profughi ucraini. Ad accoglierli le forze dell’ordine che hanno effettuato i controlli di frontiera previsti dopo lo stop al confine di Fernetti.

Quella cinquantina di disperati in fuga dagli orrori in patria è diretta per lo più a casa di parenti, considerando che l’Italia è il paese che ospita la comunità ucraina più folta dell’Ue.

Autobus con 50 profughi ucraini arrivato in Italia

Secondo i media le destinazioni prevalenti sono nel nord della penisola, in particolare a Brescia, Vicenza e Milano, tuttavia fra i profughi arrivati a Trieste ve ne sono anche alcuni diretti a Roma.

La grande marea per sfuggire ad una guerra sempre più aggressiva è cominciata con l’assalto a porti e stazioni ucraine per raggiungere le vicine Polonia, Romania, Moldavia o Slovacchia.

Il tweet di Filippo Grandi: “I rifugiati sono già più di 150mila”

E Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha scritto su Twitter: “Più di 150mila rifugiati ucraini sono passati nei Paesi confinanti. La metà di loro in Polonia e molti altri in Ungheria, Moldova e Romania”.

E ancora: “Stanno crescendo anche gli spostamenti di profughi all’interno dell’Ucraina ma la situazione militare rende molto difficile sia fare stime sui numeri che fornire aiuto”.