Ascolti 17 marzo, Buongiorno mamma 2 ottiene il 19% di share. Perde punti Loretta Goggi

Nuovo scontro tra Canale 5 e Rai 1 nel venerdì sera televisivo. Dopo il buon inizio della scorsa settimana lo show condotto da Loretta Goggi, Benedetta Primavera, ha chiuso con il 16,5% di share e un pubblico di 2.603.000 spettatori. Ha tenuto bene Canale 5 che con l’ultima puntata di “Buongiorno, Mamma! 2”, ha ottenuto un ottimo 19% di share, raccogliendo davanti al piccolo schermo 3.011.000 spettatori.

Ascolti 17 marzo, i risultati della fascia serale

Per quanto riguarda gli altri programmi trasmessi nella fascia serale, segnaliamo che Quarto Grado si è confermato stabile con il 7,7% di share e un pubblico di 1.320.000 spettatori. Segue Jack Reacher – Punto di non ritorno che, con uno share pari al 7,5% di share, ha interessato 1.320.000 spettatori. Fratelli di Crozza sul Nove ha attirato 1.143.000 spettatori con uno share pari al 6,1%, mentre Propaganda Live su La7 è stato visto da 814.000 spettatori con il 5,9%. Su Rai 2 hanno tenuto bene N.C.I.S. (957.000 spettatori e share 4,7%) e N.C.I.S. Hawa’i (654.000 spettatori e 3,7% share). Chiudono “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” con 757.000 spettatori e 4,2% di share e 4 Ristoranti su Tv8 (395.000 spettatori e 2,4% share).

Il risultato della Access Prime Time

Per ciò che riguarda la fascia Access Prime Time su Rai 1 due programmi Cinque Minuti e “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” hanno ottenuto uno share rispettivo del 20% (3.977.000 spettatori) e 20,6% (4.274.000 spettatori). Segue “Striscia La Notizia” su Canale 5 ( 4.121.000 spettatori e 19.9% di share). Bene Rai 3 con “Il Cavallo e la Torre” (1.485.000 spettatori e 7.3% share) e “Un Posto al Sole (1.663.000 spettatori e 8%). N.C.I.S su Italia 1 ha interessato 1.432.000 spettatori con uno share pari al 7%. Risultato analogo (7% di share) anche per Otto e Mezzo su La7 con un pubblico pari a 1.438.000 spettatori. Chiudono infine Stasera Italia su Rete 4 (964.000 spettatori e 4,8% – prima parte ; 829.000 spettatori e 4% di share – seconda parte), Tg2 Post (855.000 spettatori e 4,1% share) e Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ( 529.000 spettatori e 2.6% di share).