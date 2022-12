Ascolti 22 dicembre 2022: Striscia batte l'intervista della Meloni su Rai1

Gli ascolti di giovedì 22 dicembre 2022 hanno visto Striscia la Notizia battere la prima intervista da premier di Giorgia Meloni, in onda su Rai1 nello speciale Porta a Porta.

Ascolti 22 dicembre 2022: Striscia batte Porta a Porta

Nella giornata di giovedì 22 dicembre 2022, gli ascolti tv hanno registrato dati più o meno soddisfacenti. C’era grande attesa per la prima intervista da premier di Giorgia Meloni, in onda sullo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa. Il programma, però, è stato battuto da Striscia la Notizia, che ha registrato due punti di share in più.

Ascolti 22 dicembre 2022: i dati del prime time

Di seguito, i dati degli ascolti del 22 dicembre 2022 nella fascia del prime time:

Rai Uno – La fortuna di Laura – 2.657.000 spettatori (16%);

Rai Uno – Porta a Porta con l’intervista di Giorgia Meloni – 3.481.000 spettatori e il 17,5%;

Canale 5 – Vacanza su Marte – 1.963.000 spettatori (12%);

Rai Due – Che c’è di nuovo – 488.000 persone (2.50%);

Italia Uno – Endless – 1.036.000 spettatori (5.90%);

Rai Tre – Lansky – 554.000 spettatori (3.30%);

Rete 4 – Incanto di ghiaccio – 769.000 spettatori (4.60%);

La 7 – PiazzaPulita – 833.000 spettatori (4.80%)

Tv 8 – Harry Potter – Return to Hogwarts – 517.000 persone (3.10%);

Nove – Partita tra Manchester City e Liverpool – 428.000 spettatori (2%).

Ascolti 22 dicembre 2022: preserale e access prime time

Di seguito, i dati degli ascolti del 22 dicembre 2022 nella fascia preserale e access prime time:

Canale5 – Striscia la Notizia – 3.843.000 spettatori (19.30%);

Rai Uno – L’Eredità – 2.765.000 spettatori (20.89%) nella prima parte e 3.872.000 persone (24.3%) nella seconda;

Rai Due – Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo – 593.000 spettatori (3.16%);

Canale 5 – Caduta Libera – 1.962.000 spettatori (15.30%) nella prima parte e 2.940.000 (18.80%) nella seconda;

Rete4 – Controcorrente – 873.000 spettatori (4.48%) nella prima parte e 805.000 spettatori (4.00%), nella seconda;

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre – 1.316.000 spettatori (7.00%);

Rai Tre – Un Posto al Sole – 1.610.000 spettatori (8.00%);

La7 – Otto e Mezzo – 1.462.000 spettatori (7.31%);

La7 – Lingo Parole in Gioco – 260.000 spettatori (1.70%).

Ascolti 22 dicembre 2022: il pomeriggio

Di seguito, i dati degli ascolti del 22 dicembre 2022 nella fascia del pomeriggio:

Rai Uno – Lo Zecchino d’oro – 1.809.000 spettatori (17.05%);

Rai Due – Bella Ma’ – 466.000 spettatori (5.39%);

Canale 5 – Beautiful – 2.470.000 spettatori (20.11%);

Canale 5 – Terra Amara – 2.266.000 spettatori (19.18%);

Canale 5 – daytime Grande Fratello Vip 7 – 1.499.000 spettatori (15.87%), mentre quello di Amici – 1.849.000 (17.26%);

Canale 5 – Un Altro Domani – 1.168.000 spettatori (13.56%).

Ascolti 22 dicembre 2022 della mattina

Di seguito, i dati degli ascolti del 22 dicembre 2022 della mattina: