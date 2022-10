Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Fedez: il rapper ha replicato per la prima volta alla polemica sullo sfruttamento del figlio Leone.

Fedez ha ricevuto il suo settimo tapiro d’oro da Striscia la notizia. Il rapper, in questa circostanza, ha deciso di replicare per la prima volta alla polemica legata allo sfruttamento del figlio per monetizzare.

Striscia, Fedez riceve il tapiro d’oro e replica alla polemica sullo sfruttamento del figlio

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda nella serata di martedì 18 ottobre su Canale 5, Valerio Staffelli ha conferito a Fedez il suo settimo tapiro d’oro. La tanto temuta statuetta dedicata ai vip italiani è stata consegnata al rapper per la bufera che si è scatenata sul presunto sfruttamento messo in atto dai Ferragnez ai danni del figlio Leone. Al piccolo è stato chiesto di smettere di disegnare per “posare sorridente” in una Instagram Story postata sul profilo di Chiara Ferragni.

In occasione del party esclusivo per i 33 anni del marito, infatti, la Ferragni ha pubblicato una storia sul suo account da 28,1 milioni di followers che conteneva un audio che ha fatto infuriare il web. Nella breve clip, si sente la tata dei figli dei Ferragnez rivolgersi al primogenito della coppia affermando: “Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare”.

Il video è stato subito cancellato dall’influencer e ripostato senza audio. Intanto, sono stati molti i fan che hanno fatto scoppiare un caso, gridando allo sfruttamento dei minori per monetizzare.

Leone usato per monetizzare? Le parole del rapper

A di stanza di alcuni giorni dall’episodio, intercettato da Staffelli per la consegna del tapiro d’oro, Fedez ha commentato quanto accaduto. Ai microfoni di Striscia la Notizia, infatti, il rapper ha dichiarato: “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”.

Il rapper, inoltre, ha aggiunto: “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.