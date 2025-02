Il trionfo di Mina Settembre 3

La prima domenica di febbraio ha visto un grande successo per la serie Mina Settembre 3, che ha catturato l’attenzione di 4.459.000 spettatori, raggiungendo un notevole 24.8% di share. Questo risultato conferma la popolarità della serie con Serena Rossi nel ruolo principale, dimostrando come il pubblico italiano continui a premiare le produzioni di qualità. La trama avvincente e i personaggi ben sviluppati hanno senza dubbio contribuito a questo successo, rendendo la serie un appuntamento imperdibile per molti telespettatori.

Canale 5 e la sfida con Tradimento

Nonostante il predominio di Rai 1, anche Canale 5 ha ottenuto risultati soddisfacenti con il suo programma Tradimento, che ha totalizzato 2.155.000 spettatori e un 12.6% di share. Questo dimostra che la rete è in grado di attrarre un pubblico significativo, anche se non riesce a competere con i numeri di Rai 1. La programmazione di Canale 5 continua a cercare di trovare il giusto equilibrio tra intrattenimento e contenuti di qualità, ma la distanza dai leader di ascolto è evidente.

Il calo di Italia 1 e la lotta per il prime time

Italia 1 ha registrato un calo con il programma Le Iene, fermandosi all’8.7% di share e 1.287.000 spettatori. Questo risultato evidenzia una certa flessione per il talk show, che in passato ha avuto ascolti più consistenti. Anche Report su Rai 3 ha visto un leggero calo, raggiungendo un 8.1% di share. In un panorama televisivo sempre più competitivo, le reti devono continuamente innovare per mantenere l’interesse del pubblico.

Stefano De Martino e il dominio dell’Access Prime Time

Un nome che continua a dominare l’Access Prime Time è quello di Stefano De Martino. Il suo programma Affari Tuoi ha raggiunto un picco di ascolti con un incredibile 30.3%, attirando ben 6.276.000 spettatori. Questo risultato è emblematico della capacità di De Martino di coinvolgere il pubblico, rendendolo uno dei volti più amati della televisione italiana. Al contrario, L’Eredità di Marco Liorni ha ottenuto risultati buoni ma inferiori, con un 22.4% di share.

Il pomeriggio domenicale: un dominio di Canale 5

Il pomeriggio della domenica continua a essere un territorio di conquista per Canale 5, con programmi come Domenica In di Mara Venier che ha collezionato 2.533.000 spettatori e un 19.9% di share. Anche Amici di Maria De Filippi ha mantenuto alta l’attenzione, raggiungendo un 25.4% di share. Questi numeri dimostrano che, nonostante la competizione, Canale 5 riesce a mantenere una solida base di spettatori affezionati.