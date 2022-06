Gli ascolti tv della prima serata del primo giugno 2022 svelano la vittoria della partita Italia-Argentina nella gara dello share.

Ascolti tv 1 giugno 2022: vince Italia-Argentina

La partita è stata seguita da 6.293.000 spettatori, per uno share del 33.5%. L’Argentina ha battuto l’Italia per 3 a 0 a Wembley nella Finalissima 2022, match tra i campioni del Sudamerica e i campioni d’Europa. L’Argentina ha dominato la parita e ha vinto con i gol di Lautaro, Di Maria e Dybala, per grande delusione dei tifosi italiani, che hanno seguito la sfida. Al secondo posto nella gara dello share Canale 5, che ha mandato in onda 7 ore per farti innamorare, seguito da 2.374.000 spettatori, per uno share del 14.1%.

Gli ascolti tv della prima serata del 1 giugno 2022

Rai2 ha mandato in onda The Good Doctor e The Resident, che sono stati seguiti rispettivamente da 957.000 e 814.000 spettatori, per uno share del 5% e del 4.7%. Chi l’ha visto?, in onda su Rai3, è stato scelto da 1.794.000 spettatori, per uno share del 5.1%. Jurassik Park, in onda su Italia1, ha raccolto 801.000 spettatori, con uno share del 4.8%.

Controcorrente, su Rete4, ha conquistato 712.000 spettatori, con uno share del 5.1%. La7 ha mandato in onda Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi, che è stato scelto da 407.000 spettatori, per uno share del 2.9%. Quattro Matrimoni, su Tv8, è stato seguito da 244.000 spettatori, per uno share dell’1.5%. The Imitation Game, sul Nove, è stato scelto da 303.000 spettatori, per uno share dell’1.8%.