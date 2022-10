Ascolti tv 15 ottobre, Tu Si Que Vales supera Ballando con le Stelle

Canale 5 può sorridere: nella serata di sabato 15 ottobre Tu si Que Vales è stato il programma più visto della serata. Insegue Ballando con le Stelle.

Ancora testa tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales. Il programma di Canale 5 ha superato Milly Carlucci & co realizzando il 27,9% di share e un seguito di 4.012.000 spettatori. Ballando con le Stelle insegue per poco con il 25% di share e un pubblico di 3.622.000 spettatori.

Ascolti tv 15 ottobre, gli altri dati della fascia Prime Time

Guardando agli altri programmi della serata va segnalato che “Sapiens – Un solo Pianeta” su Rai 3 è stato visto da 774.000 spettatori realizzando uno share pari al 4,9%. Risultati simili per “L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri” (704.000 spettatori, share 4%) e “In Onda – Prima serata” su La7 che ha catturato davanti al piccolo schermo 826.000 spettatori e segnando uno share del 4,4%.

Blue Bl0ods su Rai 2 è stato visto invece da 704.000 spettatori e ha raggiunto uno share del 3,9%. Chiudono “Ordinary Love” su Rete 4 (313.000 spettatori, share 1,8%), “Il paziente inglese” (165.000 spettatori e share 1,3%), “La leggenda degli uomini straordinari” su Tv8 (208.000 spettatori, share 1,2%) e “Mafia Connection” su Nove (222.000 spettatori, share 1,2%).

La fascia Access Prime Time

Per ciò che riguarda la fascia Access Prime Time, si segnala che Canale 5 con Striscia La Notizia ha realizzato uno share del 17.5% ed è stato visto da 3.207.000 spettatori. Inseguono N.C.I.S New Orleans su Italia 1 (1.046.000 spettatori, share 5,8%) e In Onda su La7 (1.036.000 spettatori, share 5,6%). Controcorrente su Rete 4 è stato visto nella prima parte da 946.000 spettatori (share 5,3%) e nella seconda parte da 842.000 spettatori (share 4,5%).

Le parole su Rai 3 ha avuto un seguito di 1.114.000 spettatori (share 6%). Tg2 Post ha raccolto 627.000 spettatori (share 3,4%). Chiudono 4 Ristoranti su Tv8 (514.000 spettatori, share 2,8%) e Fratelli di Crozza (338.000 spettatori, share 1,9%).