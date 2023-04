Ascolti tv 22 aprile, "Il Cantante Mascherato" chiude in bellezza (20,4%). Leggero calo per Amici (26,5%)

La finale de Il Cantante Mascherato ha chiuso in bellezza con il 20,4%. Non riesce tuttavia a superare Amici che ha ottenuto il 26,5% di share.

Milly Carlucci non poteva chiedere un finale migliore. La finale de “Il Cantante Mascherato” ha chiuso la serata con il 20,4% di share ed una platea di 2.223.000 spettatori, mentre Tutti in Maschera è stato seguito da 2.838.000 spettatori con uno share del 15,9%. Ottimo risultato, seppure in lieve calo, invece per Amici. Il talent condotto da Maria De Filippi è stato visto da 4.038.000 spettatori con uno share pari al 26,5%.

Segnaliamo infatti che nella precedente settimana, sabato 15 aprile, il programma condotto da Milly Carlucci era sceso sotto il muro dei 2 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 14,8% e un seguito di 1.809.000 spettatori e non reggendo di fatto il confronto con Amici ( 4.323.000 spettatori e 27,9% di share).

Ascolti tv 22 aprile, il risultato degli altri programmi della fascia serale

Per ciò che riguarda gli altri programmi della fascia serale, segnaliamo che Rai 2 ha ottenuto buoni riscontri con F.B.I ( 1.143.000 spettatori e 6.3% di share) e F.B.I. International (965.000 spettatori e 5.8% di share). Entrambi al 4,6% Jurassic Park ( 812.000 spettatori) e Quinta Dimensione su Rai 3 (727.000 spettatori e 4.6% di share). Eden – Un pianeta da salvare ha interessato 540.000 spettatori con uno share pari al 3.5%. Sette Giorni su Rete 4 ha attirato davanti al piccolo schermo 386.000 spettatori con il 2.3% di share. Infine hanno chiuso con il 2,1% di share 4 Hotel su Tv 8 ( 359.000 spettatori) e Chernobyl – Fuga dall’inferno sul Nove (324.000 spettatori).

I risultati della fascia Access Prime

Guardando invece ai programmi appartenenti alla fascia Access Prime Time, segnaliamo che Affari tuoi ha centrato il 23,6% di share, catturando un pubblico di 4.148.000 spettatori. Insegue Striscia La Notizia che ha interessato 3.392.000 spettatori con il 19,5% di share, mentre N.C.I.S. su Italia 1 è stato visto da 1.181.000 spettatori con il 6,9% di share. Controcorrente su Rete 4 che nella prima parte è stato visto da 620.000 spettatori (3.7% share) e nella seconda parte da 572.000 spettatori (3.2% share). Le Parole su Rai 3 ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.257.000 spettatori centrando il 7.1% di share. In Onda su La7 è stato visto da 752.000 spettatori (4,3% di share). Chiudono 4 Ristoranti su Tv8 con 507.000 spettatori (3%), Fratelli di Crozza sul Nove con 270.000 spettatori (1,6% di share), e Tg2 Post ( 676.000 spettatori e 3.8% share).