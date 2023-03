Maria De Filippi con "C'è posta per te", ha conquistato ancora una volta il pubblico. Insegue The Voice Kids.

Ancora una nuova sfida nel sabato sera televisivo. Il programma condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te” andato in su Canale 5 è stato visto da 4.556.000 spettatori ottenendo uno share del 28.8%. Ha iniziato comunque bene The Voice Kids che ha visto la partecipazione tutti i protagonisti di The Voice Senior. Il programma targato Rai 1 e condotto da Antonella Clerici è partito bene ed è stato comunque visto da 3.589.000 spettatori con uno share pari al 22,9%.