C'è posta per te, Roberta vuole recuperare i rapporti con Alessio: lui chiude la busta

A C'è posta per te è arrivata Roberta. La donna vuole fare pace con il figlio che non ha mai accettato la relazione con il nuovo compagno.

I protagonisti della seconda storia di C’è posta per te del 4 marzo, sono Roberta e il figlio Alessio. La donna si è rivolta alla trasmissione condotta da Maria De Filippi perché vuole recuperare il legame con Alessio. Quest’ultimo non ha mai accettato il nuovo compagno della madre, più giovane di lei di 17 anni e dalla pelle nera.

Roberta dal canto suo ha raccontato di aver ricevuto insulti per questo. Ad ogni modo la decisione di Alessio è stata perentoria: ha chiuso la busta, tanto che ad un certo punto ha affermato che la madre gli è indifferente.

C’è posta per te, la storia di Roberta e Alessio: “Mi manca sentirmi chiamare mamma”

Prima di comprendere come il rapporto tra madre e figlio si sia deteriorato è bene fare il punto su ciò che c’è stato dietro. Roberta si è separata dal marito dopo aver affrontato con quest’ultimo due periodi di crisi. In seguito la donna si legherà al nuovo compagno, David e da questa relazione nascerà anche una bambina. In particolare quando Roberta rimane incinta, il figlio la mette alle strette, tanto che le chiederà di abortire.

In seguito all’intervento della madre, Alessio ha preso la parola precisando che il fatto che David abbia la pelle di colore, è un aspetto secondario: “Ha preferito il compagno a me, io l’avevo messo davanti a un bivio. A casa non eravamo mai felici e io le ho detto ‘O me o lui’ e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni”. La donna ha a sua volta replicato: “Ti ho cercato per due anni e mezzo e da parte tua sono arrivati solo insulti. Non mi mandi mai un messaggio con scritto ‘Mamma mi manchi'”.

Alessio: “Sembrava che uscisse con un mio amico”

Ad un certo punto la discussione si è fatta particolarmente spinosa. Alessio ha evidenziato che per lui sua madre è la nuova compagna del padre. Maria De Filippi gli ha fatto notare: “Se tu la insulti, non è facile”, al che il giovane ha girato la cosa da un’altra angolazione, precisando che avesse ricevuto degli insulti anche da David. L’uomo ha mantenuto la calma e con tono deciso ha fatto notare che le sue non fossero minacce: “Come fai a dormire sereno facendo stare tua mamma così?”, è la frase da lui pronunciata.

La decisione finale di Alessio è irremovibile: non vuole saperne nulla, né della madre, della sorellina e a poco purtroppo sono servite le parole di Maria De Filippi per farlo desistere. Anche Roberta implora di non chiudere la busta, poi spiega che tra le altre parole che il figlio le ha detto c’è anche la frase “Meriti di morire tutti i giorni”, frase immediatamente corretta e ritrattata da Alessio: “Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno”. Purtroppo si chiude qui.