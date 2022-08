Ascolti tv 6 agosto, The Voice Senior supera ancora lo Show dei Record. Bene Rai 3

Sabato sera ancora una volta nel segno della replica. Rai 1 ha fatto presa sul pubblico con The Voice Senior. Bene anche Per Qualche Dollaro in più.

Tra Rai 1 e Canale 5 è stato un sabato sera nel segno della replica. Le due reti ammiraglie hanno sfoderato nella serata del 6 agosto due dei programmi più visti di questa stagione che si è appena conclusa. È stato però The Voice Senior a prendere tutto con il 17,9% di share e un totale di 1.928.000 spettatori.

Segue a ruota Guinness – Lo Show dei Record che con l’11,5% di share, è stato visto da 1.125.000 spettatori.

Ascolti tv 6 agosto, buoni risultati anche per Rai 3

Tra i risultati positivi vanno segnalati anche quelli portati a casa da Rai 3 che con Per Qualche Dollaro ha realizzato l’8,2% di share e ha catturato davanti al piccolo schermo 931.000 spettatori. Risultati simili inoltre per Italia 1 e Rete 4.

La partita Torino-Palermo è stata vista da 626.000 spettatori (5,3% share), mentre la pellicola cult “Uno Sceriffo Extraterrestre…Molto Extra e poco Terrestre” ha interessato 580.000 spettatori con uno share del 5%.

Gli altri programmi della serata

Parlando invece degli altri risultati raggiunti dalle altre reti, segnaliamo che A Beatiful Mind con uno share del 4,3% è stato visto da 468.000 spettatori.

Tg2 Post, invece, ha tenuto compagnia a 362.000 spettatori (3% share). Chiudono infine Godzilla su Tv8 con 283.000 spettatori in totale e uno share del 2,6% e Nove Racconta: Denise sul canale Nove che ha catturato l’attenzione di 213.000 spettatori e uno share del 2,1%.