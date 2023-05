Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: chi ha vinto

Il vincitore della gara di ascolti di ieri, mercoledì 3 maggio 2023, è un nome veterano sul podio: su Rai 1, Ulisse – Il Piacere della Scoperta condotto da Alberto Angela è stato il programma più seguito della prima serata.

Lo speciale sull’incoronazione di Carlo III

Alberto Angela si è accaparrato ben 2.906.000 spettatori (pari al 16.9% di share), inserendo nella puntata di ieri uno speciale interamente dedicato all’incoronazione di Carlo III che verrà celebrata dopodomani, sabato 6 maggio. Un racconto appassionante, che ha stretto il focus sulla vita di Harry e sul suo rapporto con la moglie Meghan Markle (che non presenzierà alla cerimonia d’incoronazione), per poi passare alla morte della madre Diana e al secondo matrimonio del padre Carlo con Camilla, (presto incoronata Regina Consorte). Il secondo posto sul podio degli ascolti è stato conquistato dal quarto appuntamento della fiction Mediaset Luce dei tuoi Occhi 2, con Anna Valle e Giuseppe Zeno che interpretano Emma Conti e Enrico Leoni (2.823.000 spettatori per un 16.2% di share).

Le reti generaliste

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.836.000 spettatori (10.8%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Maledizione della Prima Luna ha interessato 1.176.000 spettatori (6.8% di share). Su Rai 2 Cuori e Delitti ha intrattenuto 757.000 spettatori (4% di share). Su Rete Controcorrente ha registrato 549.000 spettatori (3.7% di share). Su La7 Atlantide ha totalizzato 426.000 spettatori (3.1% di share). Su Tv8 A-Team ha segnato 407.000 spettatori (2.3% di share).