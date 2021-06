Asia Argento alle Maldive con i figli: il bikini-orsetto è di Moschino

Asia Argento si è concessa una vacanza alle Maldive in compagnia dei suoi due figli e sui social ha fatto il pieno di like con il suo bikini Moschino.

Asia Argento si è concessa una vacanza alle Maldive con i suoi due figli, Anna Lou e Nicola, e sui social ha conquistato i fan con un costume da bagno del brand Moschino.

Asia Argento alle Maldive con i figli

Sui social ha fatto il pieno di like Asia Argento, che si è mostrata in compagnia dei suoi due figli – Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta – mentre era in vacanza alle Maldive.

L’attrice ha sfoggiato un originale costume firmato Moschino a forma di orsetto (il cui costo si aggira attorno ai 100 euro), e si è mostrata serena e sorridente con i suoi due figli. “La notizia è: sono stata in vacanza alle Maldive con i miei figli ed è stato magnifico”, ha scritto l’attrice più felice che mai.

Asia Argento: la vita privata

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per l’attrice, che nel 2018 ha perso il suo compagno, Anthony Bourdain, morto l’8 giugno 2018 in una stanza dell’hotel Le Chambard, vicino a Strasburgo, per suicidio.

Più volte Asia Argento ha ricordato il famoso chef tramite social senza nascondere il suo dolore per la sua tragica e prematura scomparsa. “Non avevo mai avuto una persona così. Si prendeva cura di me e dei miei figli. Mi ha lasciato un vuoto che nulla può colmare, questo dolore non va via mai. La mattina non ci sono i suoi messaggi e così alla sera non c’è nessuno che mi dice buonanotte.

Non ho più forze. Se non sto bene non posso prendermi cura dei miei figli. Ci sono giorni che non riesco ad alzarmi dal letto. Altri in cui cerco di non tornare mai a casa”. In seguito alla scomparsa dello chef Asia Argento non ha confessato dettagli o retroscena sulla sua vita privata.

Asia Argento: il rapporto con i figli

L’attrice ha uno splendido rapporto con i suoi due figli, nati dalle sue precedenti relazioni con Marco Castoldi (Morgan) e con Michele Civetta. Asia Argento in passato ha accusato Morgan del mancato pagamento degli alimenti destinati a sua figlia Anna Lou. “Sono una madre sola, con i padri che non aiutano non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”, ha affermato.