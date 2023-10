Asia Argento senza veli nella vasca da bagno: la foto bollente

Asia Argento ha infiammato i social postando una foto bollente in cui è ritratta completamente senza veli nella vasca da bagno di un hotel a Parigi.

Asia Argento senza veli nella vasca

Asia Argento è in gran forma e sui social non ha paura di mettere in mostra il suo fisico mozzafiato con alcuni scatti bollenti. L’attrice al momento si trova a Parigi e tra le foto del suo soggiorno nella Capitale francese ne ha condivisa una con i fan in cui è ritratta completamente senza veli in una vasca da bagno. La foto ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi e in tanti hanno fatto i complimenti all’attrice per la sua perfetta forma fisica.

L’attrice non ha svelato i motivi per cui si è recata a Parigi e in tanti sperano di sono curiosi di saperne di più sui suoi futuri impegni di lavoro. Di recente la figlia di Dario Argento non ha nascosto di aver vissuto un periodo particolarmente difficile e in occasione del suo compleanno ha scritto sui social: “Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo”, aveva scritto sui social.