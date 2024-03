Coloro che chiederanno l'Assegno di Inclusione non dovranno considerare il valore dei Btp nell'Isee

Novità in merito all’Assegno di Inclusione: per coloro che richiederanno l’Assegno, il valore dei Btp non dovranno essere considerati nell’Isee.

I Btp e l’Assegno di Inclusione: novità in arrivo

Nonostante le notizie diffuse nei giorni scorsi e quanto previsto nella bozza iniziale del dl Pnrr, nella quale si affermava che i titoli andassero considerati, c’è stata una svolta in merito a tale questione.

È saltata la modifica inizialmente prevista dalla bozza del decreto Pnrr che obbligava a considerare anche il valore del Btp nel patrimonio ai fini dell’Isee per i soli percettori dell’Assegno di Inclusione.

Le modifiche del decreto per l’Assegno di Inclusione e i Btp

Nonostante quanto stabilito precedentemente, è arrivata l’ultima versione del decreto. Così come uscito dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora considerato definitivo, ha invece tolto questo articolo tornando quindi ad escludere i Btp dal calcolo Isee per tutti.

Il pagamento dell’Assegno di Inclusione

L’INPS, con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024, ha comunicato il calendario dei pagamenti.

Per chi presenta la domanda di Assegno di Inclusione entro febbraio 2024, sottoscritto nello stesso mese, il primo pagamento sarà effettuato il 15 marzo con competenza per il mese di marzo, mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.