Resta valido anche per il 2023 l'incentivo per gli imprenditori che decidono di assumere i percettori della Naspi: ecco come funziona il bonus e quali sono le condizioni affinché venga erogato

Per l’Italia che (non) lavora. I datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati possono contare su un sistema di agevolazioni: resta valido anche per il 2023 l’incentivo per gli imprenditori che decidono di puntare sui percettori della Naspi, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Inps.

Bonus assunzioni, come funziona?

Se non ci sono vincoli legati all’età anagrafica del lavoratore, per usufruire dell’incentivo il datore dovrà assumere un disoccupato con un contratto a tempo indeterminato (non part-time). A questa condizione, l’imprenditore potrà ricevere ogni mese il 20% della Naspi che sarebbe spettata al lavoratore che decide di assumere. Il contributo verrà erogato per il tempo residuo in cui il soggetto disoccupato avrebbe continuato a ricevere l’accredito del sussidio da parte dell’Inps (al massimo per 24 mesi). Per evitare meccanismi poco trasparenti, è previsto inoltre che il valore del contributo al datore non debba mai superare la retribuzione che spetta al lavoratore assunto. Per lo stesso motivo, si resta esclusi dal beneficio nel caso in cui il lavoratore assunto sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da un’impresa con assetti proprietari che coincidono con quelli dell’azienda che ha poi deciso di assumerlo, anche se l’attività svolta è diversa.

Come richiedere il bonus?

Sono i datori di lavoro a doversene occupare. Va, anzitutto, compilata la casella Incentivo che si trova nel flusso UniEmens dentro la più grande categoria della Denuncia Individuale. I nuovi assunti non devono tuttavia aver superato i 31 anni di età e devono essere registrati al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani. La misura è cumulabile con altri bonus.