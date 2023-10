Attentato a Bruxelles, Iva Zanicchi: "Noi per loro siamo infedeli, rischio terrorismo anche in Italia"

Iva Zanicchi ha rotto il silenzio in seguito ai gravi fatti accaduti a Bruxelles, dove due cittadini sono stati uccisi da un attentatore musulmano.

Iva Zanicchi: l’attentato a Bruxelles

I gravi fatti accaduti nelle ultime ore a Bruxelles non hanno mancato di suscitare dolore e sgomento in tutto il mondo e anche la cantante Iva Zanicchi ha voluto rompere pubblicamente il silenzio in merito alla vicenda e ha affermato:

“Noi per loro siamo gli infedeli, non hanno nessuna pietà”, ha dichiarato la cantante a AdnKronos, e ancora: “Dopo il terribile attentato a Bruxelles anche noi in Italia dobbiamo fare molta strada perché il fanatismo religioso è sempre stato molto pericoloso. L’allerta terrorismo ormai investe anche il nostro paese, tutta l’Europa è a rischio. Il problema è che molti di questi integralisti islamici li abbiamo in casa nostra, magari sono i nostri vicini di casa e apparentemente sembrano persone perbene. Dobbiamo stare tutti in allerta”.

Iva Zanicchi si è espressa anche sulla guerra scoppiata in Israele, e ha affermato: “Se ti vengono in casa, ti ammazzano civili inermi e ti tagliano la testa ai bambini, allora uno Stato ha tutto il diritto di difendersi. La guerra è una cosa orribile ma dovrebbe essere fatta dagli eserciti. Io sono per due popoli e due stati che possano convivere ma il terrorismo non è certo la soluzione”, e ancora: “Quando ci fu l’attacco alle Torri Gemelle mi sembrò impossibile che un paese come l’America potesse essere violato. Per Israele ho provato la stessa cosa, non avrei mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere lì”. In queste ore in tanti, via social, si sono espressi sul grave conflitto tra Hamas e Israele.