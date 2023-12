Secondo quanto riportano i media francesi, l’aggressore del turista tedesco a Parigi sarebbe un islamico radicalizzato francese ma di origine iraniana, già arrestato in passato per un altro attentato a la Defence, per poi essere rilasciato.

Attentato a Parigi, ecco chi è l’aggressore

I media francesi e le autorità in queste ore stanno cercando di fare luce sull’identità dell’uomo che durante un attentato ha aggredito un turista tedesco sotto la Tour Eiffel a Parigi nella notte tra il 2 e 3 dicembre:

Secondo Le Parisien, si tratterebbe di un islamico radicalizzato, classe ’97, francese ma di origine iraniana.

Il giovane era già stato arrestato nel 2016 e condannato a cinque anni di reclusione per un altro attentato sempre a Parigi, ma questa volta a la Defence.

Il video pubblicato lo stesso giorno

Secondo un altro quotidiano autorevole come Le Monde, l’attentatore, molto attivo sui social avrebbe pubblicato un video lo stesso giorno, dichiarando espressamente di voler compiere l’attentato.

Secondo il Ministro Darmanin, il 26enne era in cura da tempo da uno psichiatra ed era stato inserito nelal lista S dell’Islam radicale.

Una volta arrestato e messo in custodia per omicidio e tentato suicidio, avrebbe confessato alla polizia di voler morire da martire per tutti gli arabi del mondo.