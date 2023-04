Attentato Tel Aviv: salma di Parini atterra a Ciampino, ad accoglierla Mattarella

È atterrata all’aeroporto di Ciampino l’aereo con la salma di Alessandro Parini, l’avvocato romano 35enne che ha perso la vita nell’attentato che s’è verificato a Tel Aviv. Ad accogliere il feretro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, e ai parenti della vittima.

Approdata in Italia la salma di Alessandro Parini, morto nell’attentato di Tel Aviv. Domani l’autopsia al Gemelli

L’avvocato è stato ucciso dall’auto che, sul lungomare della nota città israeliana, ha travolto numerosi passanti, tra cui proprio Parini, che è morto sul colpo. Secondo una fonte di polizia, nessun proiettile è stato rilevato sul corpo del giovane: le gravi ferite riportate alla testa e alla schiena del 35enne sono infatti state causate dall’impatto con il veicolo. Intanto è stata già disposta per domattina l’autopsia presso il Policlinico Gemelli.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Alessandro Parini, ipotizzando reati di omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. L’avvocato era giunto a Tel Aviv venerdì per una breve vacanza con gli amici, trovando però la morte. Nell’attentato anche altre persone sono rimaste ferite, tra cui altri due italiani, ma non in modo grave. Uno di loro è già rientrato in Italia.

Il dolore della madre: “Non volevo che partisse“

Non si dà pace Nicoletta Ciocca, la madre dell’avvocato 35enne morto nell’attentato di venerdì sera a Tel Aviv. Fu la stessa donna ad accompagnarlo all’aeroporto “ma non volevo che partisse“, ha rivelato in seguito. Il figlio era invece felice di partire per questa breve avventura in terra israeliana.

Un “ragazzo d’oro cresciuto all’Eur, ma era un viaggiatore” ha detto la madre del suo Alessandro. Adesso lei e tutte le persone care al giovane avvocato potranno accogliere e piangere il feretro, in attesa di scoprire tutta la verità su quanto accaduto a Tel Aviv.