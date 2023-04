Aurora Ramazzotti e la battuta su Instagram su come dorme Cesare e su come mette la manina emulando un "grande"

La stoffa del campione già da come mette le manine, Aurora Ramazzotti e la battuta su come dorme il piccolo Cesare diventano un siparietto virale e la neo mamma ha ravvisato un particolare che lo fa assomigliare ad una star assoluta dello sport, star Usa e planetaria. Il dato è quello per cui Aurora è orgogliosa mamma del piccolo Cesare e come ogni mamma gioisce a fare piccole grandi scoperte quotidiane.

Aurora Ramazzotti e la battuta su Cesare

Quali? Scoperte come quella con cui la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso una foto inedita del suo piccolo Cesare mentre dorme. Non c’è il visino in quello scatto ma un particolare molto ma molto interessante. Si tratta di una “posa” caratteristica del neonato che, secondo quanto scrive la sua mamma, pare sia frequente. Tutto è stato notato nella tranquilla domenica in casa Ramazzotti-Cerza. E quello scatto condiviso su Instagram mostra il piccolo Cesareche dorme e pancia in sù con un dettaglio esilarante: ha la manina sinistra è rivolta verso l’alto, tenuta in sospeso, si esatto, come un cestista di basket.

La manina tenuta proprio come LeBron

Anzi, in somiglianza incredibile con uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, LeBron James, l’ex Miami Heat oggi stella mondiale dello sport Aurore ha ripreso tra le storie Instagram uno scatto che ritrae la mano del giocatore di basket, paragonandola alla “mossa” del piccolo Cesare ed ha chiosato: “Dorme così”.