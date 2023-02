Aurora Ramazzotti, ecco come potrebbe chiamare suo figlio: gli indizi

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore in rete Aurora Ramazzotti avrebbe già scelto il nome da dare al figlio di cui lei e Goffredo Cerza sono in attesa, e che dovrebbe nascere agli inizi della primavera 2023.

Aurora Ramazzotti: il nome del figlio

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e i futuri nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono più felice che mai. Proprio il padre di Aurora nei giorni scorsi ha svelato di non essere a conoscenza del nome che sua figlia darà al suo primogenito e ha dichiarato che, nel caso in cui venisse chiamato come lui, sarebbe entusiasta.

“È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno.

Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote. Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo”.

Secondo i rumor in circolazione tra i nomi in lizza per il bebè vi sarebbe il nome Nicolò, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e Aurora continua a chiamarlo genericamente il “bebè” attraverso i social.

Probabilmente la figlia di Michelle Hunziker, così come altri personaggi vip, attenderà la nascita del bambino per annunciare il nome al pubblico.